Bucaspor 1928, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’yi 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 3 takviye yaparak sessiz bir transfer dönemi geçiren Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlık maçları yapmaya başladı. Sarı-lacivertliler, ilk özel maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bucaspor 1928, 5. dakikada Erhan Kartal’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci devreye de hızlı bir giriş yaptı ve Erhan Şentürk’ün 52. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0 getirdi. Müsabakanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca Bucaspor 1928, karşılaşmayı 2-0 kazanmış oldu. Öte yandan Göztepe, yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında ilk mağlubiyetini aldı.