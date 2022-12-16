TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, yarın Diyarbekirspor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısına hata yapmadan girmek istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, yarın Diyarbekirspor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısına hata yapmadan girmek istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, yarın Diyarbekirspor’la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00’te Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak. Karşılama öncesinde İzmir temsilcisi zirvenin 2 puan gerisinde yer alırken, Diyarbekirspor ise düşme hattında bulunuyor. Sarı-lacivertliler, devrenin son maçını kayıpsız atlatıp moralli bir şekilde ikinci devrenin planlarını yapmak istiyor.

Öte yandan Bucaspor 1928’in farklı bir skor olması ve Kocaelispor’un kaybetmesi durumunda ise İzmir temsilcisi devreye lider girebilir.