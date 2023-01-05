TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Antalya kampında ikinci hazırlık maçını Çorum FK ile oynadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Antalya kampında ikinci hazırlık maçını Çorum FK ile oynadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, ligin ilk yarısını 41 puanla lider olarak bitirmişti. Sarı-lacivertliler, devrenin ikinci yarısının hazırlıklarını yapmak için Antalya’da kampa girdi. Burada antrenmanlar ve çalışmalar gerçekleştiren İzmir temsilcisi, aynı zamanda da hazırlık maçları yapmaya başladı. Bucaspor 1928, geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık müsabakasında iyi bir performans sergileyerek Ankaraspor’u 3-1 yenmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında da Çorum FK ile karşı karşıya geldi ve mücadelenin ilk yarısını Adem Eren Kabak’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Çorum FK eşitliği sağlayan golü bularak maç sonucunu tayin etti. Böylece İzmir temsilcisi, Antalya kampında çıktığı iki hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.