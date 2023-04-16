TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 32. hafta müsabakasında Fethiyespor’a konuk oldu. İzmir temsilcisi sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan 32. hafta mücadelesinde Fethiyespor’la karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, karşılamayı 2-0 kaybetti ve zirve yolunda büyük bir yara aldı. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi puan tablosunda ikinci sıradan dördüncü sıraya kadar gerilerken doğrudan üst lige çıkma şansını da zora soktu.

Sait Karafırtınalar ilk yenilgisini aldı

Bucaspor 1928’in başına Cüneyt Dumlupınar’ın yerine gelen Sait Karafırtınalar, Fethiyespor müsabakası öncesinde ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemişti. İzmir temsilcisi, dün oynanan Fethiyespor karşılaşmasını kaybedince Sait Karafırtınalar’da ilk mağlubiyetini yaşadı ve dördüncü sıraya geriledi. Bucaspor 1928, 19 Nisan Çarşamba günü puan tablosunda bir alt basamağında bulunan 1461 Trabzonspor’u konuk edecek.