TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Adıyaman FK maçının bilet fiyatları açıklandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Adıyaman FK maçının bilet fiyatları açıklandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 20 Kasım Pazar günü Adıyaman FK’yi konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.
Müsabakanın bilet fiyatları bugün öğle saatlerinde açıklandı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Tribün : 10 TL
Kapalı Tribün : 20 TL
VIP Tribün: 30 TL
Misafir Tribünü: 10 TL
Öte yandan biletler pazar günü, 12.00 itibariyle Buca Arena’da satışta olacak.
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