Öte yandan biletler pazar günü, 12.00 itibariyle Buca Arena’da satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 20 Kasım Pazar günü Adıyaman FK’yi konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Adıyaman FK maçının bilet fiyatları açıklandı.

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