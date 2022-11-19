TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor 1928, bu sezon çıktığı 14 maçın 7’sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca Bucaspor 1928, bu sezon kalesinde 7 gol görerek 2’nci Lig’deki takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor 1928, bu sezon çıktığı 14 maçın 7’sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca Bucaspor 1928, bu sezon kalesinde 7 gol görerek 2’nci Lig’deki takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Bucaspor 1928, bu sezon 14 maça çıktı. İzmir temsilcisi; Karacabey Belediye Spor, Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Kırşehir FK, Balıkesirspor, Pazarspor ve 1461 Trabzonspor FK maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 14 müsabakanın yüzde 50’sinde kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. Öte yandan İzmir temsilcisi, bu sezonki 14 haftalık süreçte kalesinde toplam 7 gol görerek, 2’nci Lig’deki takımlar arasında bu alanda en iyi takım oldu. Bucaspor 1928, (yarın) 20 Kasım Pazar günü oynayacağı Adıyaman FK maçıyla birlikte başarılı performansını devam ettirmek istiyor.