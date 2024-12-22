İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’nın simgelerinden Hasanağa Bahçesi’nin rehabilitasyonu ve yenilenmesi için talimat verdi.İZMİR (İGFA) - Kentte yeşil alanlarının artırılması ve bakımlarının yapılması için seferberlik başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’da Hasanağa Bahçesi ve Fırat Yaşayan Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Saha gezisine İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Tugay, tarihi öneme sahip 96 dönümlük Hasanağa Bahçesi’ni karış karış inceledi. Parkın rehabilitasyonu için talimat veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yürüyüş yolları, sert zemin yenilemeleri, yeşil alanların dönüşümü, oyun gruplarının bakımı ve yenilenmesi, spor alanları, park içi hizmet noktaları, engelli erişimi, sulama sistemi gibi A’dan Z’ye tüm alanda tespitler yaptı.

Parkın içinde bulunan tarihi yapıları da inceleyen Başkan Cemil Tugay, yaklaşık iki saat süren incelemenin ardından Hasanağa Bahçesi’nin yenilenmesi ve rehabilitasyonu için ekiplerle planlama yaptı.

Hasanağa Bahçesi turunda Bucalılarla sohbet eden Başkan Tugay onların talep ve önerilerini de dinledi.

Başkan Cemil Tugay Hasanağa Bahçesi’nin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Fırat Mahallesi’nde hizmete açtığı Fırat Yaşayan Parkı’nı inceledi. Parkın genel yapısı ve bölümleri hakkında ekiplerden bilgi alan Tugay, parkın sosyal alanlar ve etkinliklerle daha aktif kullanılması için fikir alışverişi yaptı, alanda mahalle sakinleriyle sohbet etti.