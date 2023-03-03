İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte Buca’nın deprem ve yangın risk haritasını çıkardıklarını ifade eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, amaçlarının depreme dayanıklı bir ilçe oluşturmak olduğunu söyledi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte Buca’nın deprem ve yangın risk haritasını çıkardıklarını ifade eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, amaçlarının depreme dayanıklı bir ilçe oluşturmak olduğunu söyledi.

Buca Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Başkan Erhan Kılıç’ın katılımıyla meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, deprem felaketinde yaşamını kaybeden vatandaşların hatırası için saygı duruşu ile başladı. Meclis toplantısında, ilçedeki binalardaki dayanıklılığın artırılmasını sağlayacak yeni plan notu önergesi gündeme geldi. Komisyonlara gönderilen önergede, 6 kat ve üzeri binalara sismik izolatör, radye temel, bodrum kat ve perde beton zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte Buca’nın deprem ve yangın risk haritasını çıkardıklarını ifade eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca’nın yeniden yapılanmasını sağlayacak plan çalışmalarına dikkat çekti.

Erhan Kılıç, “Amacımız; bir dönüşüm sağlamak. Yaşanabilir bir Buca için hayallerimizi gerçekleştirirken aynı zamanda depreme dayanıklı bir Buca oluşturmak. Fay hatlarının olduğu yerde yapılaşmanın olmadığı, zemin etüdünün yapıldığı, depreme dayanıklı olması için ne gerekli ise sismik izolatöründen tutun radye temel, perde betonuna kadar. Bunun gibi önlemlerle kentimizin bir an evvel gelecek bir depreme karşı en az hasarla çıkmasını sağlamak şu andaki amacımız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir belediyesi ve muhtarlıklarla birlikte her mahallede 10 kişilik bir gönüllü ekibi oluşturulmasını kararlaştırdıklarını anlatan Başkan Kılıç, “Gönüllü ekipleri, arama kurtarma ekipleri mahallelere ulaşana kadar ilk çalışmaları gerçekleştirecekler. 10 kişilik ekip sayısının ilerleyen zamanlarda artırılması planlanıyor. Havuz binamızda gönüllülere eğitim veriyoruz. Toplanma alanlarına konteyner yerleştirmeyi planlıyoruz. Konteyner içerisine arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak aletler konulacak. Depremden hemen sonra arama kurtarma ekipleri gelene kadar vatandaşlar müdahale ediyor. Bu nedenle balyoz, hilti matkap, demir kesme makası, fener gibi kurtarma çalışmalarında çok önemli olan aletler konteynerlarımızda hazır olarak bulundurulacak. Buca’da şu anda 80 tane toplanma alanımız var. Deprem sonrası ilk saatler çok önemli” dedi.

Buca Belediyesi olarak deprem bölgesinden gelen 60 aileyi henüz hizmete açmadıkları Kadın Sığınma Merkezinde ağırlayacaklarını belirten Başkan Kılıç, “Tesisimiz büyük, güzel bir tesis. Bir haftaya kadar yerleşecekler” diye konuştu.