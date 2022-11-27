Buca Belediyesi önderliğinde gerçekleştirilen uluslararası dövüş arenası ‘KOW Kingdom of the War Championship’ kickboks turnuvası Buca Tenis Kulübünde gerçekleştirildi. Yurt içinden ve yurt dışından pek çok sporcunun katıldığı turnuvada Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 5 sporcu şampiyon olurken, 1 sporcu da kemer kazanmayı hak etti.

Buca Belediyesi önderliğinde gerçekleştirilen uluslararası dövüş arenası ‘KOW Kingdom of the War Championship’ kickboks turnuvası Buca Tenis Kulübünde gerçekleştirildi. Yurt içinden ve yurt dışından pek çok sporcunun katıldığı turnuvada Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 5 sporcu şampiyon olurken, 1 sporcu da kemer kazanmayı hak etti.

Bugüne kadar pek çok başarılı sporcuyu yetiştiren ve uluslararası arenada önemli başarılar elde eden Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bu defa dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Turnuva, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve kickboks antrenörü İbrahim Macun anısına düzenlendi.

Buca Belediyesi sporcusu, kickboks antrenörü ve KOW kurucusu Halim Macun organizatörlüğünde yapılan turnuvaya tam 40 sporcu katıldı. 6 kadın ve 34 erkek sporcunun yarıştığı etkinlik, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde gerçekleştirilirken, sporseverler turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.

Ringde temponun bir an bile düşmediği organizasyonda kazanan isimler şunlar: 60 kiloda Mobina Bakhtiari, 67 kiloda Mehmet Emin Utkan, 71 kiloda Cengizhan Özdemir, Serkan Kılıç ve Yunus Hilal, 86 kiloda Soner Yeşiller, 91 kiloda Moussa Demme, 100 kiloda Özkan Dinçer, 52 kiloda Dilay Ersoy, 56 kiloda Nehir Tuğ, Nuray Topallar ve Elif Şen, 63 kiloda Yahya Ömer Şen, 67 kiloda Ercan Karaca, Vedat Emrecan, Umut Kaya ve 100 kiloda Çağan Irmak.