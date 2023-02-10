Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi, afet bölgesine destek olmak için harekete geçti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın eşi Zuhal Kılıç’ın da aralarında olduğu Bucalı kadınlar, diktikleri atkı, panço ve bereleri depremzedelere gönderecek.

Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi, afet bölgesine destek olmak için harekete geçti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın eşi Zuhal Kılıç’ın da aralarında olduğu Bucalı kadınlar, diktikleri atkı, panço ve bereleri depremzedelere gönderecek.

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken Bucalı kadınlar da yaraları birlikte sarmak için çalışma başlattı. Buca Belediyesi’nin Kadın Aktivite Merkezi kursiyerleri, depremzede yurttaşlar için polar atkı, panço ve bere üretimine başladı.

Bu zorlu günlerde dayanışmanın önemine vurgu yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Belediyemiz, afet yardım toplama merkezlerinde bölgenin anlık ihtiyaçlarına yönelik yardım toplamayı sürdürüyor. Bucalı kadınlarımız da ellerini taşın altına koymak istedi. Ürettikleri malzemeleri tırlarımızla bölgeye ulaştıracağız” dedi.