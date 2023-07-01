Buca Belediyesi, sürdürülebilirlikle ilgili örnek projelerini art arda hayata geçiriyor. Kuraklıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yağmur suyu hasadı yapan belediye, şimdi de kurduğu yağmur bahçesi ile kuraklığa dayanıklı bitki yetiştiriciliğine başlarken, güneş enerjisi kullanılarak elektronik cihazların şarj edilmesini sağlayan solar bank ile de elektrik enerjisi tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Buca Belediyesi, katılımcısı olduğu İsveç Lund Üniversitesinin “Sürdürülebilir, Dirençli ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler İçin Ortak 2022-2023 Tasarım Programı” ile pilot bölge seçilen Işılay Saygın Gençlik Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, projenin ilk etabında iklim dirençli kentler oluşturmak adına yağmur suyu hasadına başladı. Bu çerçevede çatıya düşen yağmur suyu toplandı, önümüzdeki kurak günlerde merkezin bahçesini sulamada kullanılacak. Daha sonra, Işılay Saygın Gençlik Merkezinin bahçesinde yağmur bahçesi uygulama alanı oluşturuldu. Kuraklığa dayanıklı 9 farklı bitki seçilerek iklime dayanıklı yeşil alan yapıldı. Ayrıca, merkezin bahçesine kurulan ve güneş enerjisi kullanılarak öğrencilerin elektronik cihazlarını şarj etmelerini sağlayacak 2 adet solar bank ile elektrik giderlerinin de azaltılması hedefleniyor.

Hedef, projeyi büyütmek

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, günümüz dünyasında oldukça önemli hale gelen toplumun, doğanın ve ekonominin sürdürülebilirliği için üretilen projelere büyük önem verdiklerini söyledi. Hayata geçirdikleri pilot projenin başarıyla ilerlediğini belirten Başkan Kılıç, hedeflerinin projeyi tüm hizmet binalarında hayata geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.