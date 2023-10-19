Kahramanmaraş depremindeki özverili çalışmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyasına layık görülen Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT), İzmir’deki öğrencilere afet eğitimi verdi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatıyla, 30 Ekim İzmir depreminin ardından afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurulan Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi Ekibi (AKUB) ile ortak bir çalışma yaptı. Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde, İzmir’deki çeşitli okullara giden ekip üyeleri, öğrencilere deprem ve yangın gibi muhtemel afetler karşısında yapılması gerekenleri anlattı.

Bayındır Kazım Dirik Ortaokulu, Menderes Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden BUCAKUT ekibi, yüzlerce öğrenciye ulaştı.

Ekip üyeleri, öğrencilere deprem ve yangın gibi muhtemel afetler karşısında yapılması gerekenleri anlattı. Yapılan sunumların ardından ise tatbikat yapıldı. BUCAKUT, bu eğitimler sayesinde; öğrencilere afetlerin nedenleri, etkileri, önlemleri ve güvenli tahliye yöntemlerini aktarmış oldu.