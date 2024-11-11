Antalya Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bucaklılar ve dostlarını düzenledikleri etkinlikte bir araya getirdi. Dernek üyeleri birincisini Mart ayında gerçekleştirdikleri "Dostluk Buluşması" etkinliğinin ikincisini cumartesi akşamı Muratpaşa Belediyesi ASSİM Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde yaptılar.

Bucaklı mahalli sanatçılar Mehmet Şencan, Cafer Kaplan gecede sazları ve sözleriyle geceye renk katarken sanatçılar hem Burdur’a hem de Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait ezgileri seslendirdiler.

Dostluk Buluşmasına Bucaklılar dışında hemşehrim dernekleri başkanları da katıldı. Selamlama konuşması yapan Dernek Başkanı Enver Yiğit Dostluk Buluşmalarına belirli periyotlar halinde devam edeceklerini belirterek, "Davete katılan hemşeri derneği başkanlarımıza , değerli hemşerilerimize ayrıca gecenin hazırlanmasında emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. Geceye katılan sanatçılara günün anısına plaket takdim edildi.