Buca Belediyesi, vatandaşları üretime teşvik etmek için başlattığı fide dağıtımı kampanyasının meyvelerini aldı. Dağıtılan fidelerle kendi tarlasında üretim yapan çiftçiler, ilk hasat coşkusunu yaşadı.

Buca Belediyesi, vatandaşları üretime teşvik etmek için başlattığı fide dağıtımı kampanyasının meyvelerini aldı. Dağıtılan fidelerle kendi tarlasında üretim yapan çiftçiler, ilk hasat coşkusunu yaşadı.

Korona virüsü pandemisi sırasında, ilçe halkına sağlıklı ve ulaşılabilir gıda için örnek olmak adına harekete geçen ve köyler bölgesindeki tarlalarını üretime kazandıran Buca Belediyesi, ilçe halkını tarıma yönlendirmek için başlattığı fide dağıtım projesinde hedefine ulaştı. Belediye bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün organizasyonunda dağıtımını gerçekleştirilen fidelerle tarımsal üretime başlayan yurttaşlar kendi tarlalarını kurarken, satışını da köy pazarlarında yapacak. Tarımsal üretimi özendirmek için başta gençler ve kadın girişimciler olmak üzere tüm Bucalılarda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, boş kalmayan her tarlanın, üretime katılan her Bucalının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Belediyenin dağıttığı fidelerle üretime başlayan ve Karacaağaç Mahallesi’ndeki yerel üreticilerden biri olan Mesude Atagün (58), ilk hasadını gerçekleştirdi. Mutluluğunu ifade eden Atagün, “Bu sene zamlardan, pahalılıktan fide tohum alamadık. Sağ olsun Buca Belediye Başkanımız bize fide gönderdi çok güzel çok memnunum. Çok teşekkür ederim kendisine. Fideler çok verimli çıktı hepsini topluyorum, üretici pazarlarına ve köy pazarlarına çıkıyorum. Kazancımı sağlıyorum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.