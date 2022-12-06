Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 88’inci yılı, Buca ilçesinde düzenlenen programlarla kutlandı.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 88’inci yılı, Buca ilçesinde düzenlenen programlarla kutlandı.

5 Aralık 1934’te, Anayasa ve Seçim Kanununda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88’inci yıl dönümü, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de, kentte bir program düzenledi. Buca Belediyesi Mevlana Tesisleri Neva Kafe’de düzenlenen toplantıda sosyolog ve iletişim uzmanı Sıla Aydemir Korkmaz, kadın haklarının siyasal ve hukuki mücadelesinin anlatıldığı bir sunum yaptı.

Türkiye ve dünyada, kadınların yasal hakları için verdikleri mücadelenin dünü ve bugününün anlatıldığı sunumda, edinilen yasal kazanımların pratikte halen ilerleyememesinin sebepleri ve kadınların önüne konulan engellerden bahsedildi.

Toplantıya ayrıca; Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Hatice Güral ve Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Hacer Taş’ın yanı sıra belediye bünyesindeki kadın müdürler, meclis üyeleri ve muhtarlar katılım sağladı.

Öte yandan 5 Aralık 1934’te yürürlüğe giren Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasıyla Türkiye, Fransa ve İtalya’dan 11, Romanya’dan 12, Bulgaristan’dan 13, Belçika’dan 14, İsviçre’den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştı.