Sürdürülebilir kalkınma amaçları ekseninde daha dirençli, ortak akılla yürütülen bir kent oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, belediye personeline ’proje hazırlama’ eğitimi verdi.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları ekseninde daha dirençli, ortak akılla yürütülen bir kent oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, belediye personeline ’proje hazırlama’ eğitimi verdi.

Buca Belediyesi AR-GE Müdürlüğüne bağlı Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerin ilk yarısında katılımcılara teorik bilgi verilirken, ikinci yarıda ise proje uygulamaları hayata geçirildi. Yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin artırılması için personel eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, amaçlarının belediye çalışanlarını sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Eğitimler STK’ların katılımı ile devam etti

Öte yandan Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezindeki eğitimler sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımı ile devam etti. Buca’ya değer katmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına, Buca Belediyesinin gelişen ve değişen yönetim anlayışı çerçevesinde ’proje döngüsü temel eğitimi’ verildi. Bu eğitimlerle STK’lar ile olan proje bazlı işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.