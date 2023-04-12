Buca Belediyesi, kentin ticaret merkezi olan Şirinyer Forbes Caddesi’nde 2 bin 500 kişilik iftar yemeği gerçekleştirdi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir şekilde geçen iftar yemeğine katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Buca Belediyesi, vatandaşların 11 ayın sultanı Ramazan ayını Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak geçirebilmeleri için kentin farklı noktalarında Ramazan etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Dün akşam Şirinyer Forbes Caddesi’nde, Forbes Esnaf Derneği (FORDER) ve binlerce Bucalının katılımı ile gerçekleştirilen iftar yemeği huzur içerisinde geçti. İftar öncesi Forbes Caddesi’ne gelen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tek tek masaları dolaşarak Bucalılarla sohbet etti. Mübarek Ramazan ayı ruhunu ve coşkusunu birlik beraberlik içinde ortak sofrada yaşayan Bucalılar, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren kutsal bir ay. Tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualar kabul olsun. Birlikte, yan yana nice sofralarımız olsun” diye konuştu.

Semazen gösterisi beğenildi

Ramazan eğlencesinin en renkli anları çocuklar için hazırlanan etkinlik zamanı oldu. Animatörler eşliğinde danslar edip şarkılar söyleyen çocuklar, kukla gösterisi ile çok eğlendi. İftar alanı boyunca dolaşan ‘Tahta Bacak’ ise çocukların çok ilgisini çekti. Çocuklar ve gençler ‘Tahta Bacak’ ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. İftar süresince sunucu Mehmet Bozdağ’ın gerçekleştirdiği şiir, sohbet ve sunum, izleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı. Semazenlerin yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı.