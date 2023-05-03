Buca Belediyesi meclis üyesi Levent Çizmeli, Şirinyer Hipodromu gelirlerinin Buca Belediyesine bırakılması için bir çağrıda bulundu. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, "Hipodrum’un tüm yükünü çeken ilçe belediyeleri oluyor. Temizliğinden yollarının bakımına kadar. Maalesef 2009 yılında yapılan bir yasa ile ilçe belediyelerinin buradan gelirleri çok az bir noktaya getirildi" dedi.

Buca Belediyesinin mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP’li meclis üyesi Levent Çizmeli, Hipodrom gelirlerinin Buca Belediyesine bırakılması hususunda bir çağrıda bulundu. Çizmeli, bu durumu kabullenemediğini belirterek, "Benim çok zoruma gidiyor. Bu konuyu daha önce de meclisimizde görüşmüştük; ancak bir sonuca varılmadı. Ben bugün itibarı ile artık bunun giderilip gerek yasal, gerekse başka türlü birilerinin yapması ile Hipodrom gelirlerini Belediyemizin alması konusunu gündeme getirmek istiyorum. Bu iş düzelene kadar her mecliste bu konuyu gündeme getireceğim" dedi.

Meclis üyesi Çizmeli’nin konuşması sonrası konuyla ilgili görüşlerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çizmeli’nin sözlerine katıldığını belirterek, "Hipodrum’un tüm yükünü çeken ilçe belediyeleri oluyor. Temizliğinden yollarının bakımına kadar ve daha pek çok şey. Her ne kadar Hipodrom kendi çapında bir bütçe barındırsa da nihayetinde buradaki tüm olumsuzlukları ilçe belediyesi çekiyor. Maalesef 2009 yılında yapılan bir yasa ile ilçe belediyelerinin buradan gelirleri çok az bir noktaya getirildi. Belediye başkanı olduğum ilk zamanlar bu konuda yedi ilçe belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Maalesef bir sonuç alamadık" diye konuştu.