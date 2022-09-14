“Gerçek makam sokaklardır” diyerek düzenli olarak vatandaş ziyareti gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, son olarak Gaziosmanpaşa Caddesi ve Gaziler Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Belediye hizmetlerine ilişkin sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde bayrak dağıtımı da yapıldı.

“Gerçek makam sokaklardır” diyerek düzenli olarak vatandaş ziyareti gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, son olarak Gaziosmanpaşa Caddesi ve Gaziler Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Belediye hizmetlerine ilişkin sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde bayrak dağıtımı da yapıldı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, esnaf ziyaretlerinden birini daha hayata geçirdi. Gaziosmanpaşa Caddesi’ndeki esnafı ziyaret eden Başkan Kılıç, burada bayrak dağıtımında bulundu. Sohbetlerde, belediye olarak esnafa yapılabilecek katkılar ele alındı. Gaziler Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da görüşen Başkan Kılıç, yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kılıç, yaptıkları ziyaretler ile sorunların yerinde tespit edildiğini, vatandaşlar tarafından yöneltilen dilek ve isteklerin alındığını, böylelikle daha verimli çalıştıklarını ifade etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların ilgi ve sevgisi ile karşılaşan Başkan Kılıç, bu tür ziyaretlere görevi süresince birim müdürlükleri ve muhtarlar eşliğinde devam edeceklerini bildirdi.