Buca Belediyesinin bu yıl 10. kez düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan festivale katılan Bucalılar ve İzmirliler keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Buca Belediyesinin bu yıl 10. kez düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan festivale katılan Bucalılar ve İzmirliler keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Bu yıl 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 10. Uluslararası Balkan Festivali, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın stantları tek tek gezerek teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından başladı. Festivalde bir konuşma gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, önceki gün meydana gelen ve merkez üssü Buca olan depremde hayatlarını yitirenleri anarak konuşmasını gerçekleştirdi. Festivalde birlik ve beraberlik mesajı veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle, ilki 86 yıl önce gerçekleştirilmiş ve cumhuriyetimizin ilk festivali olarak tarihteki yerini almış Balkan Festivali’ni tam 10 yıldır Buca’mızda yaşatıyor olmaktan, aynı türküleri, aynı şarkıları söylemekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Balkanlar’ın Buca’sı Var

Konuşmasında festival sloganına da işaret eden Kılıç, "’Balkanların Buca’sı Var’ demek, derin acılar yaşayarak yurtlarından koparılan ama yine de gittiği her yere sevgiyi, barışı ve hoşgörüyü götüren Balkanlı kardeşlerimizin sesi ve nefesi olmak, farklı bedenlerde tek yürek olmak demektir” diye konuştu. Balkan kültürünün zenginliğine dikkat çeken Kılıç, ”Bugün burada, Buca Balkan Festivali’nde, Balkanların müziği, halk oyunları, birbirinden güzel lezzetleri ve gözleri ışık saçan insanları ile bir aradayız. Bu büyük mutluluk; işte böyle insanların birbirine yaklaşması, insanların birbirini sevmesi, hepsinin temiz duygu ve düşüncelerini birleştirmesiyle olacaktır. Buradaki birleşik durumumuz bu insancıl idealin en yüksek işaretidir. İşte bunun için ev sahibi olarak bütün değerli misafirlerimize derin sevinçlerimi ifade ederim. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına son bir adım kala, henüz 15 yaşında Manastır Askeri İdadisi’nde yüreğine vatan sevgisi düşen Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu topraklarda tohumlarını ektiği hoşgörüyü, demokrasiyi, insan haklarını daha da ileriye taşımak bizim boynumuzun borcudur. Bu mücadelemizden sonsuza dek vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Renkli etkinlikler

Birbirinden renkli stantlar ile dolu olan etkinlik alanı, bando takımının çaldığı Balkan ezgileri ile tam bir festival havasına büründü. İlk olarak gerçekleştirilen Üsküp yöresine ait halk oyunları gösterisinin ardından sanatçı Murat Matracı sahne aldı. Festivalin en renkli anlarından biri Simer Modaevi tarafından gerçekleştirilen Balkan yöresine ait geleneksel kıyafetler seçkisi oldu. Katılımcıların yoğun beğenisini alan defilenin ardından “Geçmişten Balkan Hatıraları” konulu video gösterimi gerçekleştirildi. Hayat hikayelerinin yer aldığı görüntüler, duygulu anların yaşanmasına sahne oldu. Saat 19.25’de gerçekleştirilen Üsküp yöresi halk oyunlarının ardından ise Rumeli Yasin ve ekibi sahne aldı. Festival coşkusunu bir kat daha artıran konser sonrası tempo hiç düşürülmeden Rumeli Ekrem ile festivalin ilk günü sonlandırıldı.

Eğlence devam edecek

Festivalin ikinci gün takviminde ise saat 15.00’de başlayacak etkinliklerde Balkan yemekleri yarışması, 8.30’da Sakoband ve Sevim Kahya konseri ve 20.00’deki yöresel gelin alma ritüeli yer alıyor. Saat 21.30’da da İmran Salkan sevilen şarkılarını İzmirliler için söyleyecek.