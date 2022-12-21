Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın 2020 yılında yaptığı kooperatifleşme çağrısı karşılığını bulurken, köyler bölgesinde oluşturulan kooperatif birlikteliğiyle, üreticinin aracılar olmadan doğrudan tüketiciye ulaşması sağlandı. İş birliğiyle üreticiye destek artarken, Buca markalı ürünlerin tüm dünyaya pazarlanması hedefleniyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın 2020 yılında yaptığı kooperatifleşme çağrısı karşılığını bulurken, köyler bölgesinde oluşturulan kooperatif birlikteliğiyle, üreticinin aracılar olmadan doğrudan tüketiciye ulaşması sağlandı. İş birliğiyle üreticiye destek artarken, Buca markalı ürünlerin tüm dünyaya pazarlanması hedefleniyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın kooperatifleşme çağrısının ardından, geçmişte az sayıda üyesi bulunan Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üye sayısı giderek artıyor. Buca Belediyesinin kooperatifle yaptığı iş birliğiyle de, bölgede tarım adeta yeniden atağa kalktı.

Bu çerçevede Buca Belediyesi tarafından; Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç, Kaynaklar ve Kırıklar mahallelerindeki üreticilere tohum, fidan ve iş gücü desteği verildi. Öte yandan üretilen ürünlerin pazarlama aşaması planlanarak, ürünler 2021 yılı itibari ile ilçede bulunan satış noktalarında ve sosyal markette satılmaya başlandı. Çalışmalar çerçevesinde üreticilere yine, 2021 yılında Buca’nın ürün çeşitliliğini artıracak 13 farklı üründe toplam bin 533 adet fidan dağıtıldı.

Hedef Buca markalı ürünlerin tüm dünyaya pazarlanması

2022 yılı nisan ayında da yine köyler bölgesindeki; Karacaağaç, Kırıklar, Belenbaşı, Doğancılar ve Kaynaklar’da toplam altı çeşit sebze fidesinden oluşan 100 bin adet fide üreticiye ulaştırıldı. Kooperatifle yapılan ortaklaşa çalışmalar, gençleri ve kadınları üretime kazandırarak istihdama da katkı sağlamış oldu. Çalışmanın bir diğer önemli ayağını ise pazarlama ağının artırılması oluşturuyor. Kısa vadede Buca markalı ürünler tüm İzmir’e, orta vadede Türkiye geneline ve uzun vadede e-ticaret platformlarıyla tüm dünyaya pazarlanması amaçlanıyor.