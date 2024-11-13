İzmir’in Buca ilçesinde belediye işçilerinin greve çıkması sonucu çöpler toplanmadı. Cadde ve sokaklarda çöp yığını oluşurken, vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

Buca Belediyesinde İmar A.Ş adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No’lu Şube arasında, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve başladı. İşçilerin greve çıkmasıyla ilçe merkezinde bulunan çöpler toplanmadı. Cadde ve sokaklarda biriken çöpler kirliliğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.