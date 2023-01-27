İzmir Buca Belediyesi, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi BEGOS’taki iş yerlerinden aldığı yemek atıklarını kırsal alandaki sokak hayvanlarına dağıtarak bir yandan hayvanları beslerken, diğer yandan israfın önüne geçmiş oluyor. Her gün 120 kilo kadar atık yemek toplayan Belediye bu çalışması ile kırsal alandaki can dostlarına bir ayda 3 tona yakın atık yemek dağıtmış oluyor.

İzmir Buca Belediyesi, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi BEGOS’taki iş yerlerinden aldığı yemek atıklarını kırsal alandaki sokak hayvanlarına dağıtarak bir yandan hayvanları beslerken, diğer yandan israfın önüne geçmiş oluyor. Her gün 120 kilo kadar atık yemek toplayan Belediye bu çalışması ile kırsal alandaki can dostlarına bir ayda 3 tona yakın atık yemek dağıtmış oluyor.

Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü şehir içerisindeki çalışmalarını sürdürürken kırsal alanda yaşayan sahipsiz hayvanları da unutmuyor. Geçen yıllarda hayata geçirilen proje ile Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 6 tekstil üretim atölyesinin yemekhanelerinden, 5 restoran ve 2 fırından toplanan yemek atıkları hayvanlara ulaştırılıyor. Özellikle soğuk hava şartları nedeniyle kırsalda zorlu yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına verilen bu destek hayvanların hayatta kalmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 12 bin can dostuna kucak açan, binlerce hayvanın kısırlaştırma ve aşılama işlemini yapan Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bu soğuk günlerde en ücra noktalarda hizmetlerine devam ediyor. Begos’da bulunan 6 tekstil üretim yemekhanesinden , 5 restoran ve 2 fırından artan yemek, ekmek ve gıda maddeleri günlük olarak alınıp hazırlanıyor. Haftanın 6 günü işletmelerden toplamda 120 kilo atık yemek toparlanıp, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere kırsaldaki sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.