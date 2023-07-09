Buca Belediyesi’nin düzenlediği Aşıklar Şöleni büyük ilgi gördü. Aşık atışmalarının yer aldığı şölende Bucalılar keyifli dakikalar yaşadı.

Buca Belediyesi, Anadolu’nun önemli değerlerinden olan aşıklık kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için Hasanağa Bahçesi’nde Aşıklar Şöleni düzenledi. Şölende halk ozanları Aşık Celal Bulut (Hoca), Aşık Ali Rıza Ezgi, Aşık Ensar İpekoğlu, Aşık Turgut Yılmaz, Aşık İskender Yıldırım, Aşık Nuri Demiroğlu, Aşık Bedri Sinan, Aşık Kenan İnkayalı, Aşık Firgani Uykur, Aşık Ahmet Aras, Aşık Adem Demir, Aşık Firgani Koluçolak, Aşık Ozan Sema, Aşık Mehmet Divanoğlu, Aşık Yüksel Yıldız, Aşık Güngör Kaptan, Aşık Rıza Çelebi, Aşık Serdar Çeliker sahne aldı. Toplumsal sıkıntıları, üzüntüleri, sevinçleri sazının telleri ile dile getiren aşıklar, Bucalılardan büyük alkış aldı. Aşık atışmaları da şölene renk kattı. İzmir Aşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Celal Bulut ve diğer halk ozanlarına Buca Belediyesi tarafından plaket takdim edildi.