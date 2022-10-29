Buca, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünde görkemli kutlamalara sahne oldu. Buca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar kentin dört bir yanında bu özel günü coşkuyla kutladı.

Buca, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünde görkemli kutlamalara sahne oldu. Buca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar kentin dört bir yanında bu özel günü coşkuyla kutladı.

Resmi törenle başlayan kutlamalar, akşam üzeri düzenlenen bandolu cumhuriyet kortejiyle Buca’nın caddelerine yayıldı. Gün boyu farklı noktalarda süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam gerçekleştirilen coşkulu Gökçe Kırgız konseri ile son buldu.

İlk tören 28 Ekim günü saat 14.00’de Demokrasi Meydanında çelenk sunumuyla başladı. Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Garnizon Komutanı Albay Birol Danışman, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Buca sokaklarında cumhuriyet coşkusu

Akşam saatlerinde belediye binası önünde FOMGED Halk Oyunları Ekibi tarafından sunulan gösteri izleyenler tarafından yoğun alkış aldı. Halk oyunlarının en renkli anları Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın ekiple beraber zeybek oynadığı anlar oldu.

Gösterinin ardından Başkan Kılıç, protokol üyeleri ve Bucalıların katılımıyla meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. Günler öncesinden bayraklarla donatılan caddedeki yürüyüş, balkonlardan da alkış aldı. Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde tamamlanan yürüyüşe vatandaşlar çok yoğun bir katılım sağladı.

Kılıç, Bucalılar’a seslendi

Işılay Saygın Meydanında gerçekleştirilen konser öncesi konuşma yapan Başkan Kılıç, Kurtuluş Savaşı mücadelesine değinerek, cumhuriyetin kazanımlarının Türk milleti için ne denli önemli olduğunun altını çizdi. Kılıç, “Bugün kardeşçe yaşıyorsak; ayırmaya çalıştıkları, bölmeye çalıştıkları bu millet yumruk gibi bir aradaysa, bunu cumhuriyete borçluyuz. Ortadoğu bataklığında parçalanmadıysak, vatansız kalmadıysak, bunu bu memleketi vatan yapanlara, kaçıp gitmeyenlere, bunu cumhuriyete borçluyuz” dedi.

Konuşmasında Bucalılara seslenen Kılıç, “Bugün bu meydanda Yörük Ali Efe’nin, Şahin Bey’in, Fevzi Paşa’nın, Kazım Paşa’nın inancı var. Bugün bu meydanda Sevr’i yırtıp atan, Lozan’ı yapan İsmet Paşa’nın; cepheden cepheye koşan yıkılmış bir devletten yeni bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Paşa’nın azmi ve kararlığı var” diye konuştu.

Başkan Kılıç, Bucalılara söz vererek, “Bu azim ve kararlılıkla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına son adımı atarken söz veriyoruz; cumhuriyetimizi yükselteceğiz, yaşatacağız” dedi.

28 Ekim günü gerçekleşen etkinlikler, sanatçı Gökçe Kırgız’ın konseri ile son buldu. Birbirinden güzel şarkılara eşlik eden Bucalılar güzel anılarla alandan ayrıldı.