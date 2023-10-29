Buca Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde rap müziğin önemli ismi Ceza’yı ağırladı. Binlerce İzmirlinin katıldığı konserde, Cumhuriyet coşkusu alana sığmadı.

Buca, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde görkemli kutlamalara sahne oldu. Gün boyu süren etkinlikler çerçevesinde, Işılay Saygın Meydanı’nda 130 kişi aynı anda zeybek oynadı. Gösterinin ardından Işılay Saygın Meydanı’ndan eski kaymakamlık binası karşısındaki konser alanına; Türk bayrağı, bando ve meşalelerle fener alayı oluşturuldu. Fener alayına; Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eşi Zuhal Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlü sanatçı Ceza konseri öncesinde konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Haykırmak istiyorum sevgili gençler; şimdi de Buca’dan tüm Türkiye’ye. ’Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.’ Mustafa Kemal Paşa’nın Türk milletinin kaderini değiştiren bu cümleyi kurması elbette hiç kolay olmadı. Parçalanmış ve yokluk içindeki bir imparatorluktan, tüm dünyanın saygı duyduğu bir devlet oluşturmak için büyük bedeller ödendi. Düşünün ki, Anadolu toprakları; emperyal güçler arasında paylaşılmış, ordusu dağıtılmış, halkı bitap düşmüş, dört bir yanında adeta yangın olan bir ülke. Unutmayın gençler unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı, her kışın baharı vardır" diye konuştu.

28 Ekim 1923 gecesine değinen Başkan Kılıç, “O gece, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal sabaha kadar meclise sunulacak taslak üzerinde çalıştı. İşte o gece, Türkiye’nin kaderi ve yönetim biçimi şekillendi. Atatürk, metnin ilk maddesine şunu yazdı; ‘Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir.’ Bu hayati ifadeyi anayasaya yazdırmak büyük bir askeri ve siyasi dehanın ürünüdür. Cumhuriyetimizin 100. yılını yürekten kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun silah arkadaşlarına bize böyle güzel bir memleket bıraktıkları için minnet duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Daha sonra ünlü rap müzik sanatçısı Ceza sahne aldı. Başkan Erhan Kılıç, bu özel gecenin hatırası olarak sanatçı Ceza’ya Türk bayrağı hediye etti. Konser alanını dolduran binlerce İzmirli de, Ceza’nın şarkılarına eşlik ederek unutulmaz saatler yaşadı.