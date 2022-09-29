Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çevre kirliliğine karşı duyarlılığı artırmak ve sıfır atık anlayışına dikkat çekebilmek için kentte yer alan pazar yerlerinde çanta dağıtımı yaptı.

Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çevre kirliliğine karşı duyarlılığı artırmak ve sıfır atık anlayışına dikkat çekebilmek için kentte yer alan pazar yerlerinde çanta dağıtımı yaptı.

Atık oranının en yüksek olduğu pazar yerlerinde plastik poşet kullanımını azaltmak için çalışma yürüten Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel ve şık bir tasarımla hazırlanan uzun ömürlü çantaları yurttaşlara dağıttı. Buca’nın tarihi köşk görsellerinin yer aldığı çantalar, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Belediye personeli tarafından dağıtılan çantalar kısa sürede tükendi.

Sıfır atık konusunda bilinç oluşturmak için gerçekleştirilen dağıtım ilk olarak Betontaş, Fırat, Şirinyer, Çamlıkule, Buca Çarşı pazar yerlerinde gerçekleştirilirken, önümüzdeki günlerde diğer pazar yerlerinde de dağıtımın devam edeceği açıklandı.