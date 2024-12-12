İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazıları sürerken, Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşan 450 ton ağırlığındaki ikinci tünel açma makinesi de General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazıları kesintisiz sürüyor. Çalışmalara hız kazandıran devasa boyuttaki 4 tünel açma makinesi ise tamamladıkları etapların ardından yeni rotalarına yerleştirilmek üzere farklı noktalara taşınıyor. General Asım Gündüz İstasyonu’ndan Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşan 100 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton ağırlığındaki ikinci tünel açma makinesi de parçalar halinde General Asım Gündüz İstasyonu’na götürülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşıma işlemi sırasında trafik için gerekli uyarılarda bulunarak önlemleri de aldı.

Hafta sonuna dikkat

12 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00 ile 15 Aralık Pazar gecesi saat 23.59’a kadar, Uğur Mumcu Parkı’ndan itibaren Ali Rıza Avni Bulvarı, Eski İzmir Caddesi’nin bir kısmı ve 526/5 sokakta araç park edilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı. TBM parçalarını taşıyan tırlar, bu yönü kullanarak General Asım Gündüz İstasyonu’na gelecek. Dev makine parçalarının indirildiği General Asım Gündüz İstasyonu’nda ise 13 Aralık Cuma akşamı saat 20.00 ile 16 Aralık Pazartesi saat 07.00’e kadar Halide Edip Adıvar Bulvarı’nın belirli bir kısmı trafiğe kapalı kalacak. Özellikle Yeşildere istikametinden gelip Üçyol’a gitmek isteyen sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor.

Tünel açma makinesi, bu istasyonda tekrar kurularak Şirinyer yönüne doğru kazıya başlayacak.