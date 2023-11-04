İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu’nda çalışmaları hızla sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi önünde yapılacak istasyon için de hazırlık yapılıyor. İstasyonun inşa edileceği alandaki ağaçlar özel tekniklerle sökülerek fidanlıkta bakıma alınıyor. Ağaçlar inşaat sonrası yeniden eski yerlerine taşınacak.

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metro hattında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu’nda tünel kazılarının başlayabilmesi ve istasyonların inşa edilebilmesi için şantiye alanlarındaki ağaçlar koruma altına alınıyor. Çalışmaların başladığı Hasanağa Bahçesi İstasyonu bölgesinde yer alan Atatürk Parkı, General Asım Gündüz, Çamlıkule İstasyonu bölgesindeki Mehmet Erenler Parkı’ndaki ağaçları taşıyan Büyükşehir, şimdi de Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu’nun yapılacağı yeşil alanlardaki ağaçları, özel teknik ve ekipmanlarla koruma altına alıyor. Taşınan ağaçlara İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda bakılacak. Ağaçların bir bölümü kent genelindeki yeşil alanlarda değerlendirilecek, diğer bölümü ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek. Bu ağaçların yanı sıra istasyon alanına yeni fidanlar da dikilerek daha fazla yeşil alan oluşturulmuş olacak.

Günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor

Hat üzerinde 3 tünel açma makinesi (TBM) çalışacak. İlerleyen günlerde TBM sayısının dörde çıkması da hedefleniyor. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu’nda, İZBAN hattı ile Şirinyer’de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Hatta çalışacak trenlerle birlikte Buca Metrosu 765 milyon Euro’ya tamamlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.