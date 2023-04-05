Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın hizmete açtığı Buca Halk Market, Bucalılara can suyu oldu. Yüzlerce çeşit ürüne uygun fiyatlarla ulaşan vatandaşlar belediyeye teşekkür ederken Başkan Kılıç, “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

Halkın sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Buca Halk Market, Buca Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesi ek hizmet binasında haftanın 6 günü hizmet veriyor. Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile diğer üretici kooperatiflerinin ürünlerinin de yer aldığı ve gıdadan temizlik malzemesine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip Buca Halk Market, Bucalılardan büyük ilgi görüyor. Buca Belediyesi Üzüm Kart ile alışveriş imkânı da sunan Halk Market’ten dileyen herkes yararlanabiliyor.

"Bucalı’nın yanındayız"

Ülkemizde yaşanan enflasyon nedeniyle özellikle orta ve alt gelirli vatandaşların çok zor durumda olduğuna değinen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çalışmalarımız sonucunda Buca Halk Market’i uygun fiyatları ile vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.