Toplumsal fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesinin, Gediz Etüt Merkezinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa açtığı hobi, sanat ve meslek edindirme kursları büyük ilgi görüyor. 7’den 70’e herkese hitap eden kurslara katılanlar, yeni beceriler kazanma fırsatı buluyor.

Buca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen kurslar, kentin eğitim ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam ediyor. İlçenin dezavantajlı mahallelerinden Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ve açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen Gediz Etüt Merkezinde açılan; hobi, sanat ve meslek edindirme kursları da Bucalıların yeteneklerini ortaya çıkartıyor.

Tamamı ücretsiz verilen kurslar çerçevesinde, çocuklar için; dijital okur yazarlık, bilgisayar, satranç, gitar, keman, tiyatro- drama, resim, bağlama, zeka oyunları ve satranç dersleri yer alıyor. Yetişkinler için de; bilgisayar, dijital okur yazarlık, bilgisayar işletmenliği, okuma- yazma, bağlama ve gitar dersleri veriliyor.

Kursiyerler, merkezde açılan kursların kendilerine büyük katkı sağladığını ifade ederken, bilgisayar kursunun en azimli öğrencisi 63 yaşındaki Mahmut İnce, şöyle dedi:

“Bana sorarsanız her insan bu kurslara katılmalı; çünkü artık tüm hayatımız teknoloji üzerine kurulu. Kendimde bir eksiklik hissediyordum. Sağ olsunlar böyle bir kurs açtılar. Bağlama kursu için gelmiştim buraya. Geldiğimde hocam bana bilgisayar kursundan bahsetti. İlk geldiğimde baktım, hocamız çok güzel anlatıyor, ben de anlıyorum. ‘Ben bu işi becerebilirim’ diye düşündüm. İnsanlarımız bilinçsiz. Bence daha çok katılım olmalı; çünkü Buca Belediyesi taleplere cevap veriyor, kurslar açıyor. Burada emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”