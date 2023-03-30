Buca Belediyesi, doğa düşmanlarına karşı mücadele başlattı. Efeler Mahallesi’ndeki boş arazilere yapılan kaçak moloz dökümlerinin durmasını isteyen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Buca’mızın geleceği yok olmasın” dedi.

Temiz bir çevre için projeler üreten Buca Belediyesi, kaçak moloz dökümü sorunuyla bir kez daha yüz yüze geldi. Kayıt dışı firmaların gece geç saatlerde plakalarını kapatarak boş arazilere döktüğü molozlar, çevre için tehdit oluşturmaya başladı. Belediye olarak her gün moloz kaldırmalarına rağmen bu talanın sürdüğünü anlatan Başkan Erhan Kılıç, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Son olarak Efeler Mahallesi’ndeki Ötüken Parkı civarındaki boş arsaya kaçak moloz döküm yapıldığına değinen Başkan Erhan Kılıç, “Ekiplerimizle beraber çevre talanına karşı aralıksız olarak çalışsak da bazı noktalara yetişmekte zorlanıyoruz. Yeşil alanlarda büyük ölçüde azalttığımız kaçak moloz dökümleri, şimdi ilçe merkezimizde artmaya başladı. Bu bu çevre hepimizin. Buradan herkese bir kez daha seslenmek istiyorum; Buca’mızın geleceği yok olmasın. Bu doğa düşmanlarına fırsat vermeyin. Bu konuda hep birlikte mücadele edelim” diye konuştu.