Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı ile Türkiye’ye örnek olan Buca Belediyesi, kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Yeni bir eğitim hamlesi başlatan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, köyler bölgesindeki mahalleleri tek tek gezerek çiftçilere üretim konusunda yeni bilgiler içeren eğitimler veriyor.

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı ile Türkiye’ye örnek olan Buca Belediyesi, kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Yeni bir eğitim hamlesi başlatan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, köyler bölgesindeki mahalleleri tek tek gezerek çiftçilere üretim konusunda yeni bilgiler içeren eğitimler veriyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın “Birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız” anlayışı çerçevesinde tarımsal üretim alanında gösterdiği hassasiyet devam ediyor. Tarımsal Kalkınma Projesini hayata geçiren Buca Belediyesi, şimdi de Buca’nın kırsal mahallelerini gezerek çiftçilere eğitim veriyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Buca’ya bağlı Karacaağaç, Kırıklar, Kaynaklar, 29 Ekim, Belenbaşı ve Doğancılar kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen eğitimlerin 15 ve 16 Aralık tarihlerinde iki gün sürmesi planlanıyor. Köy meydanına konumlandırılan eğitim tırında, çiftçilere “Toprak numunesi nasıl alınır”, “Yaprak numunesi nasıl alınır?”, ”Organomineral gübreler hakkında bilgiler” başlıkları altında eğitimler veriliyor. Eğitimler interaktif gerçekleştirilerek soru-cevap bölümü ile tamamlanıyor. İlk gün Buca Karacaağaç Mahallesi’nde başlayan eğitimlere çiftçilerin ilgisi ise yoğun oldu.

60 ton arpa dağıtılmıştı

Tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesi için önemli projeler gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Daha önce çiftçiye tohum, fidan ve işgücü desteği sunan Buca Belediyesi, köylerde etkinliğini yitirmiş olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifine destek olarak üretimin canlanmasını sağlamıştı. Öte yandan geçen haftalarda, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Buca’nın kırsal mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan 60 üreticiye 9 tona varan yemlik arpa desteği verilmişti.