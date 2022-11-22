Buca Belediyesi tarafından, üreticilere destek olmak amacıyla pandemi döneminde hayata geçirilen kırsal kalkınma hamlesi aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Buca’nın kırsal mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan 60 üreticiye 9 tona varan yemlik arpa desteği verildi.

Buca Belediyesi tarafından, üreticilere destek olmak amacıyla pandemi döneminde hayata geçirilen kırsal kalkınma hamlesi aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Buca’nın kırsal mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan 60 üreticiye 9 tona varan yemlik arpa desteği verildi.

Kırsal alanda yer alan üreticilere; tohum, fide ve işçi desteği veren Buca Belediyesi, bu kez hayvancılıkla uğraşan üreticilerin isteklerine cevap verdi. Üreticilerle yapılan görüşmeler sonucunda, üreticilere ihtiyaçları doğrultusunda besi yemi olarak kullanılmak üzere 9 ton arpa dağıtıldı. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı ile Türkiye’ye örnek olan Buca Belediyesi, program çerçevesinde üretici başına 175 kilo, toplamda 9 ton arpa yemi desteği verdi. Böylelikle üreticinin yem maliyeti yarı yarıya azalırken, süt kalitesinde de artış yaşandı. Destek verilen mahallelerden biri olan Yıldızlar (Kaynaklar) Mahallesi Muhtarı İsmet Dirbişoğlu, Buca Belediyesinin üreticiye verdiği destekten çok memnun olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Babadan atadan beri bizler bu işi yapıyoruz; ancak her geçen gün biz üreticiler için her şey zorlaşıyor. Maliyetlerimiz çok yüksek. Buca Belediyesinin bu katkısı bizler için çok önemli. Belediyemize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bugün değil, her zaman yanımızda. Her zaman bize destek oluyor."

Öte yandan Buca Belediyesi, 2021 yılı ortalarında ise solucan gübre tesisi içindeki 24 metrekarelik alanda kurulan hasılmatik ile iklim koşullarına bağlı olmadan topraksız tarımla yapılan üretimle yeşil yem elde etmiş, yaklaşık 7 ayda 45 bin 500 ton hasıl yemi çiftçiye ücretsiz olarak dağıtmıştı.