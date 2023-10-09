İzmir’de üniversiteli gençler, Buca Belediyesinin düzenlediği “Gençler Bu Kampta” etkinliğinde buluştu. Kaynaklar bölgesinin doğal güzelliklerini tanıyan gençler, birbirinden keyifli dakikalar geçirdi.

Buca Belediyesi, üniversiteli gençlere yönelik “Gençler Bu Kampta” etkinliği düzenledi. Kaynaklar bölgesindeki İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde düzenlenen üç günlük kamp boyunca öğrenciler, sosyalleşip çeşitli aktivitelere katılma fırsatı buldu. İlk gün çeşitli kamp oyunlarına katılan gençler, akşam 80’ler-90’lar partisinde gönüllerince eğlendi. Ertesi güne sabah yogası ile başlayan üniversiteliler, heykel yapım ve resim-boyama atölyesi ile zumba etkinliğine katıldı. Kampın en renkli anları ise Color- Fest’te yaşandı. Renk cümbüşünün altında eğlenen gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek doyasıya dans etti. Akşam saatlerinde ise eğlence Kaset grubunun konseri ile doruğa ulaştı. Ertesi gün Kaynaklar’ın eşsiz doğasında kahvaltı yapan gençler, kamptan mutlu ayrıldı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, öğrenci dostu Buca’da gençleri ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, “Kalplerinde Buca sevgisinin tohumlarını yeşertmek adına öğrencilerimize ‘hoş geldin’ demek istedik. Eğlenip sosyalleşebildilerse ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Kendilerini gençlik kampı ile karşılayan Buca Belediyesine teşekkür eden öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade etti.

Üniversite öğrencisi Su Mısır, “Üniversiteli olarak kendimizi çok değerli hissettik” dedi. Öğrenci Yusuf Han Peker de, “Sıfır ücretle geldik buraya. O kadar etkinlik o kadar yeme içme, barınma bir öğrencinin kaldırabileceği bir maliyet değildi. İki gece üç gün boyunca, ücretsiz olarak sağlandı her şey. Kampın bizlere her yönden çok faydası oldu” diye konuştu.

Üniversiteli Merve Öztürk ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bu deneyimi bize yaşatan Buca Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Umarım gelecek sene yine burada buluşabiliriz” dedi. Zeynep Karamuk ise “İnanılmaz eğlenceli zaman geçirdik. Yoga yaptık, dans ettik; sürekli eğlence, sürekli hareket. Çok keyifliydi.”