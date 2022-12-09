Turizm sektörünün en büyük ve en köklü fuarlarından olan Travel Turkey’de, Buca Belediyesinin standı dikkat çekti. Buca’nın değerlerinin anlatıldığı stantta, konuklara fuar için özel olarak hazırlanan broşürler, Buca Kent Rehberi ve anahtarlıklar hediye edildi.

Turizm sektörünün en büyük ve en köklü fuarlarından olan Travel Turkey’de, Buca Belediyesinin standı dikkat çekti. Buca’nın değerlerinin anlatıldığı stantta, konuklara fuar için özel olarak hazırlanan broşürler, Buca Kent Rehberi ve anahtarlıklar hediye edildi.

Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Fuar İzmir’de yapılan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarında katılımcı olarak yerini aldı. Bu yıl 16’ncı kez dünya turizmine kapılarını açan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarına birbirinden dikkat çekici Buca görselleri ile katılan Buca Belediyesi, konuklarını İzmir Sokakları özel bölümü Hol- A B208 numaralı stantta ağırlıyor. Buca’nın değerlerinin anlatıldığı stantta, konuklara fuar için özel olarak hazırlanan broşürler, Buca Kent Rehberi ve anahtarlıklar hediye ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile düzenlenen fuar 8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Öte yandan fuarın ilk gününde, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katılımcıların olduğu stantları tek tek gezdi. Sonrasında ise Başkan Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’i Buca Belediyesi standında konuk olarak ağırladı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ticaret ve turizm sektörünün bir araya geldiği fuarda yer almaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Bir eğitim kenti olan Buca’mız doğal güzellikleri, tarihi sokakları, levanten köşkleri le aynı zamanda önemli turizm noktalarından biridir. Bizler de Buca Belediyesi olarak kente sağladığımız katkılar, projelerimiz, tarım, sosyal, kültürel alanlarda yaptığımız çalışmalarla fuarda yerimizi alıyoruz. Konuklarımızı standımıza bekleriz” diye konuştu.