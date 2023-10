İzmir’in Buca Belediyesi, ilçede yaşayan miniklere hayvan sevgisi aşılıyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri, hayvanları yakından inceleme fırsatı bulurken çevre bilinci de kazanıyor.

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak için tedavi, aşılama, kısırlaştırma faaliyetlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, kentin çocuklarına can dostlarını tanıtıyor. Her yıl Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyarete gelen yüzlerce minik, veterinerlerden sokak hayvanlarına nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyor. Can dostlarına temas etme ve oyun oynama fırsatı bulan çocuklar, çevrelerindeki canlılara karşı duyarlılık kazanıyor.

“Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün”

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, minik kalplerde sevgi tohumları yeşertmeye çalıştıklarını belirterek, “Çocukların hayvan sevgisiyle yetişmeleri ve yaşam boyu çevresindeki diğer canlılara karşı duyarlı olmalarını sağlamak istiyoruz. Merkezimiz bu konuda çok başarılı. Hemen hemen her gün minik ziyaretçileri var” dedi.

Hız kesmeden hizmet

Öte yandan, Buca Belediyesi, kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yılın dört mevsiminde beslenme odaklarına mama takviyesi yapılırken, 4 yılda Buca genelinde toplam 40 ton mama dağıtımı gerçekleştirildi. Ocak ayından beri 3 bin 500 can dostuna poliklinik hizmeti veren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşayan bin 500 hayvanın kısırlaştırılmasını sağladı. Yıl içerisinde 4 bin 129 hayvanı geçici bakım evinde konuk edip, sağlık kontrollerinin hemen ardından yaşam alanlarına geri bıraktı.

Sıcak yuva bulunuyor

Can dostlarını sıcak bir yuvaya kavuşturmak için de çeşitli çalışmalar yapan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, her yıl yüzlerce hayvanın yeni yuva bulmasına vesile oluyor.