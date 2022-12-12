Buca belediyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile hayata geçirilen “Paylaştıkça Güzel” projesiyle, ikinci el kıyafet, tekstil, ayakkabı ve oyuncaklar yeni sahiplerine kavuşturuluyor. Bir yıl önce hayata geçen projede, gönüllü gençlerin de desteği ile bugüne kadar bin 400 adet eşya veya kıyafet yeni sahiplerine ulaştırıldı.

Buca belediyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile hayata geçirilen “Paylaştıkça Güzel” projesiyle, ikinci el kıyafet, tekstil, ayakkabı ve oyuncaklar yeni sahiplerine kavuşturuluyor. Bir yıl önce hayata geçen projede, gönüllü gençlerin de desteği ile bugüne kadar bin 400 adet eşya veya kıyafet yeni sahiplerine ulaştırıldı.

Buca Belediyesi, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliği ile “Paylaştıkça Güzel” projesini hayata geçirmişti. Bu çerçevede kentte, altı noktaya yerleştirilen kumbaralarla toplanan eşyalar, oluşturulan gönüllü katılım ekibi ile birlikte; ayıklama, temizleme, sınıflandırma ve paketlendirme işlemlerinden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Projenin en güzel özelliklerinden biri ise temizleme, ayrıştırma, paketleme gibi işlemlerin gönüllü gençler aracılığı ile yapılıyor olması. Projeye gönüllü katılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Özcan Elmacı, projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Tarık Akan Gençlik Merkezinde bu tür bir çalışmanın olduğunu öğrendik. Biz de yardımcı olmak istedik, çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu işin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Diğer insanları mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor.”

Bu manada Buca Belediyesi , bu proje ile kullanılamayacak durumdaki eşyaları geri dönüşüme göndererek ekonomiye de katkı sağlamış oldu. Öte yandan Tarık Akan Gençlik Merkezinde bulunan tam donanımlı atölyeye götürülen eşyalar çeşitli işlemlere tabi tutuluyor. Kıyafetler önce ayıklanıyor, ardından temizlenip, sınıflandırılıyor. Son olarak da paketlenen kıyafetler yeni sahiplerine verilmek üzere yola çıkıyor. Dağıtımlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gelen talepler doğrultusunda adres adres yapılıyor.

Proje çerçevesinde; Oyak-2 Sitesi önü, Yenigün Mahalle Muhtarlığı karşısı, Yıldız Mahallesi 242/27 sokak, Efeler Mahallesi Yörük Ali Efe Parkı, Hasanağa Bahçesi ve Buca Koop Mahallesi Meydanı olmak üzere 6 noktaya giysi toplama kumbaraları yerleştirildi.