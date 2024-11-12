Buca Belediyesi şirketlerinden İmar A.Ş.’de örgütlü yaklaşık 2 bin işçi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, “Bornova Belediyesinde imzalanan bir toplu sözleşme rakamı var. Orda da her şey içerisinde 44 bin 500’e imzalandı. Biz belediyenin bütün gelir kaynaklarını talep etmiyoruz. Buca işçisi olarak İzmir’de biten toplu sözleşmelerinin altında kalmak istemiyoruz” dedi.

Önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı “işçi dostu" olarak gören çalışanlar, toplu iş sözleşmesini halaylarla kutlarken, bu yıl yeni Başkan Görkem Duman’ın teklif ettiği rakam düşük kalınca iş bıraktı.

DİSK Genel-İş İzmir 5 Nolu Şube ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM SEN) arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İmar A.Ş’de çalışan 2 bin kişi greve gitti. Şantiyelerin yanı sıra Buca Belediyesi önünde toplanan işçiler grev pankartları astı.

“İzmir’de biten toplu sözleşmelerin altında kalmak istemiyoruz”

TİS toplantısında SODEM-SEN’in 2 yılı kapsayan ve yol, yemek, ikramiye ve diğer sosyal haklarla birlikte 42 bin TL’lik teklifi, sendika yönetimi ve emekçiler tarafından kabul görmemesinin ardından Buca Belediyesi önünde toplanan emekçilerle birlikte alanda bulunan DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Aras, “Yaptığımız görüşmelerden sonra en son noktada gece 12’ye kadar bekledik. En son işverenin teklifi gıda kartı, ikramiye ve maaş dahil olmak üzere 42 bin lira olarak önerdiler. Biz de bu rakamları yetersiz bulduk. Geçen haftalarda Karşıyaka’da ve Bornova’da biten toplu sözleşme örneklerini verdik. İzmir’de metropol ilçelerde belli bir ücret havuzu oluştu. Bornova Belediyesinde imzalanan bir toplu sözleşme rakamı var. Orda da her şey içerisinde 44 bin 500’e imzalandı. Biz belediyenin bütün gelir kaynaklarını talep etmiyoruz. Buca işçisi olarak İzmir’de biten toplu sözleşmelerinin altında kalmak istemiyoruz ve bütün düşüncemiz bu. Belediye yönetimini ve SODEM SEN yetkililerini tekrar masaya davet ediyoruz. Biz her türlü görüşme açığız ama İzmir’de oluşmuş ücret rakamlarının altında kalmak istemiyoruz. Buca işçisi de Bornova işçisi gibi emek üretiyor. O yüzden de aynı şekilde eşitlikle davranılmasını talep ediyoruz. Şu anda ortalama 750-800 civarı arkadaşımız burada. Toplamda bin 660 civarı üyemiz var. Bunları yüzde onluk kesimi biliyorsunuz yasa gereği iş yerlerinde bulunmak zorunda. Greve katılacak arkadaşların sayısı bin 500 civarı olması lazım” dedi.

“Kendince maliyet hesabı yapmış”

Buca Belediyesi sosyal medya hesabından Başkan Görkem Duman imzalı yazılı paylaşımın kendisine sorulması üzerine düşüncelerini paylaşan Aras, “Belediye Başkanımız toplam maliyet hesabı neyse o rakamları söylüyor. Ama biz onun içerisinden gıda kartımızı çıkardığımızda, ikramiye kalemimizi çıktığımızda oluşan rakamlar bu rakamlar değil. Belediye yönetiminin kasasından çıkan para bu olabilir ama bizim genel itibariyle gerçek anlamda aldığımız rakamların maaş üzerinden bir çalışmasının yapılmasını istiyoruz. Kendince maliyet hesabı yapmış. Kendince haklı olabilir. Ama asgari ücretle bir denge ya da eşitleme gibi, asgari ücretin iki katını veriyorum gibi bir ifade de bu ülkede ana muhalefet dahil asgari ücrette 30 bin liraları konuşurken, 42 bin liraları söylemesi biraz manidar geliyor” ifadelerini kullandı.