Sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan Buca Belediyesi, son bir yılda 12 bin 344 sokak hayvanına kucak açtı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ekiplerimiz can dostlarımızın yaşam koşullarını en iyi şartlara kavuşturmak için canla başla çalışıyor” dedi.

Sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan Buca Belediyesi, son bir yılda 12 bin 344 sokak hayvanına kucak açtı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ekiplerimiz can dostlarımızın yaşam koşullarını en iyi şartlara kavuşturmak için canla başla çalışıyor” dedi.

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 2022 yılı boyunca binlerce sokak hayvanını ağırladı. Toplam 12 bin 344 hayvanın uğradığı merkezde; 5 bin 295 hayvan konuk edildi, 4 bin 592 sokak hayvanına poliklinik ve rehabilitasyon hizmeti verildi, 2 bin 267 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 190’ı ise yeni yuvalarına kavuşturuldu.

40 ton mama dağıtıldı

Can dostlarına mama desteğini de sürdüren Buca Belediyesi, kent içerisindeki belli noktalara bu yıl tam 40 ton kedi ve köpek maması bıraktı. Kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da incelemeler yaparak sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanları belirleyen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgelerde yaşayan hayvanlara da mama desteği verdi.

"Canla başla çalışıyoruz"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ekiplerimiz can dostlarımızın yaşam koşullarını en iyi şartlara kavuşturmak için canla başla çalışıyor. Sokağın sert koşulları karşısında yaralanan can dostlarımıza tam donanımlı hayvan ambulansımızla müdahale ediyoruz. Engelli Kedi Evinde sahipsiz engelli kedilere özel bakım ve konfor sağlıyoruz. Ayrıca merkezimizde tedavi ettiğimiz canları yeni yuvalarına kavuşturuyoruz” diye konuştu.