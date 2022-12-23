Buca Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda eğitimden sanata, spordan temel ihtiyaçlarına kadar her konuda çocukların destekçisi oldu. Türkiye’de ilk örneklerinden biri olan dijital dershane ile 11 bin öğrenciye online eğitim verilirken, bin 220 minik öğrenci okul öncesi eğitim merkezlerinden yararlandı.

Buca Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda eğitimden sanata, spordan temel ihtiyaçlarına kadar her konuda çocukların destekçisi oldu. Türkiye’de ilk örneklerinden biri olan dijital dershane ile 11 bin öğrenciye online eğitim verilirken, bin 220 minik öğrenci okul öncesi eğitim merkezlerinden yararlandı.

Buca Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına Türkiye’nin en büyük ücretsiz dijital eğitim platformu olan dijital dershane hayata geçirildi. Kısa sürede 11 bin öğrenciye ulaşan dijital dershane, geçtiğimiz sene öğrencileri arasından YKS sınavında Türkiye 116’ncısını çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Bugün itibari ile dijital dershane ile okul öncesinde 200, ilkokulda bin 100, ortaokulda 3 bin 393, lisede ise 5 bin 92 öğrenciye ulaşıldı.

Buca Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Merkezleri ise maddi durumu sınırlı ailelerin 4-6 yaş arasındaki çocukları için yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim sunmaya devam ediyor. 6 ayrı merkezde minikler, haftanın 5 günü eğitim görüyor. Bu merkezlerde eğitim gören öğrenci sayısı ise bu yıl içerisinde bin 220’ye ulaştı.

Çocukların küçük yaşta yeteneklerini keşfedebilmeleri, spor ve sanatla erken yaşlarda buluşabilmeleri adına; Çamlıkule Semt Merkezi, Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, Buca Belediyesi Tenis Kulübü, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Şirinyer Futbol Tesisleri’nde çocuklar için kurslar açıldı. Bu merkezlerde çocuklara ücretsiz olarak; satranç, yüzme, tiyatro, keman, resim, kukla, futbol, drama, gitar, ingilizce, tenis, taekwondo, bale ve halk oyunları dersleri verildi.

Buca Belediyesinin çocuklar için hazırladığı en önemli projelerden biri ise mahallelerine kadar götürülen yüzme havuzları oldu. Çocuklar için kurulan iki büyük portatif havuzda, 6 haftada 7 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alıp unutulmaz bir yaz geçirdi. Mustafa Kemal ve Yıldız mahallelerinde hijyen standartlarına uygun olarak kurulan 20 metrekarelik havuzlarda, binlerce çocuk yüzmeyi öğrendi. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocukları da yalnız bırakmadı. Yıl içerisinde binlerce çocuğa kıyafetten kırtasiye malzemesine kadar yardımlar yapıldı. Bu çerçevede çocuklara bin adet okul çantası, bin adet kırtasiye malzemesi, yüzlerce bot ve kıyafet dağıtıldı.