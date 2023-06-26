Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Buca Belediyesi ilçedeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Cadde ve sokakları özel araçlarla yıkayan belediye, kentin farklı noktalarında bulunan 5 binin üzerindeki çöp konteynerini de dezenfekte ediyor.

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram öncesinde ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarına hız verdi. Kentin tüm sokaklarını özel araçlarıyla yıkayan ekipler, çöp konteynerleri için de ayrı bir mesai yapıyor. Havaların ısınmasıyla beraber, koku ve sinek oluşumunun önüne geçmek için konteynerlerin bir yandan ilaçlaması diğer yandan ise temizlikleri gerçekleştiriliyor. Boya ve tadilat isteyen konteynerlerde, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden yerine bırakılıyor.

Öte yandan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Arefe gününden başlayarak bayram süresince ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştıracağı bildirildi. Ekipler; park, bahçe gibi umuma açık alanlarda kurban kesilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunacak, kesim yapılması halinde ise cezai işlem uygulayacak.