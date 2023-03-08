Buca Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week-ELDW) çerçevesinde üst üste 3. kez “Yılın Partner Kenti” unvanını almaya hak kazandı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, dirençli bir kent oluşturmak adına kentteki tüm paydaşlarla etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Buca Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week-ELDW) çerçevesinde üst üste 3. kez “Yılın Partner Kenti” unvanını almaya hak kazandı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, dirençli bir kent oluşturmak adına kentteki tüm paydaşlarla etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplum, ekonomi ve çevre odaklı projeleriyle kentsel sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Buca Belediyesi, Avrupa Konseyi’ne üye olan ülkelerle, farklı ülkelerden yerel yetkililerin vatandaşlarla bir araya gelmek ve sorunlar hakkında etkileşimde bulunmak için halka açık etkinlikler düzenlediği Avrupa Yerel Demokrasi Haftasına katılım sağladı.

Strazburg’da “Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Aksiyon Alıyor” temasıyla düzenlenen ve 17 ülkeden toplam 53 başvurunun yapıldığı organizasyonda Buca Belediyesinin de aralarında bulunduğu 21 belediyenin başvurusu kabul edildi. Bu çerçevede Buca Belediyesi, çevre konusunda farkındalık oluşturan çalışmaları ile 3. kez “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kenti“ unvanını almaya hak kazandı.

Bu unvanı üst üste 3. kez almaktan onur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, dirençli bir kent oluşturmak adına kentteki tüm paydaşlarla etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Neler yapıldı

Buca Belediyesine Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti unvanı kazandıran projeler ise şöyle sıralandı:

Düşük Emisyonlu ve İklime Dayanıklı Şehirler İçin Belediyelerin Kapasitesinin Artırılması, AIESEC Yeşil Liderler, sürdürülebilir, Esnek ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler programı, Belediye Başkanları İklim ve Enerji Anlaşması, Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi paneli, ECO İklim Zirvesi, Çevre Haftası etkinliği, Buca’da salep üretimi, zeytin fidanı dikme etkinliği, üreticiye sebze fidesi ve gübre desteği, geleceği birlikte tasarlayalım projesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası katılım kararı