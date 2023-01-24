Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3. sınıf Uluslararası Ticaret İkinci Öğretim öğrencileri “Huzurevleri Huzur Bulsun Yaşlılarımız Mutlu Olsun” sloganı ile projelerini hayata geçirdiler.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3. sınıf Uluslararası Ticaret İkinci Öğretim öğrencileri “Huzurevleri Huzur Bulsun Yaşlılarımız Mutlu Olsun” sloganı ile projelerini hayata geçirdiler.

Takım Sözcüsü Elif Bekil; “Huzurevlerinde ki kalan bireylerin vakit geçirecekleri, aktivite yapacakları bir alan oluşturmak amacıyla projemizi hayata geçirdik. Oluşturduğumuz bu alan sayesinde hem dışardan gelen misafirler ile sohbet edebilecek hem de güzel vakit geçirebilecekler. Bu doğrultuda böyle bir projeyi gerçekleştirebilmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Takım Çalışması dersinde Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde gerçekleştirilen proje dahilinde gerçekleştirilen bu etkinlik sayesinde huzurevinde kalan bireylerin kendi alanlarının dışında daha çok aktivite yapacakları, gelen misafirle sohbet edebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri bir alan oluşturuldu.

BUBFA Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban; “Yaptığımız projelerde toplumun birçok kesimine odaklandık. Öğrencilerimle “Huzurevleri Huzur Bulsun Yaşlılarımız Mutlu Olsun” sloganı ile hareket ettiğimiz projede temel amacımız yaşlı bireylerimizin aktivite yapacakları kendilerine ait etkinlik odalarının olması ve gelen ziyaretçilerle beraber çeşitli aktiviteler yaparak sohbet edecekleri bir hobi odası düzenlemekti. Bir yaşlı bireyimizin gülmesini görmek, onlarla sohbet ettiğimizde yeni şeyler öğrenmek projemizin amacına ulaştığının bir göstergesi oldu. Projenin gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olan Burhaniye Belediyesi’ne, sponsorlarımıza, huzurevinde çalışan öğretmenlerimize ve tabi ki çok çalışıp güzel bir proje hazırlamak ve faydalı olmak için çaba gösteren tüm öğrencilerimi canı gönülden kutluyorum. BUBFA olarak ilçede varlığımızı hissettirdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmiş olduk. Ayrıca başlattığımız projenin sürdürülebilir hale gelmesi için planlamalar yapıldı ve bu anlamda da yetkililere çok teşekkür ediyorum” dedi.