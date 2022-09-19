Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Özyılmaz, alzheimer riskini minimuma indirmenin mümkün olduğunu söyleyerek, bunun yöntemlerini sıraladı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Özyılmaz, alzheimer riskini minimuma indirmenin mümkün olduğunu söyleyerek, bunun yöntemlerini sıraladı.

Dr. Ayşegül Özyılmaz, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Alzheimerin yaşlılıkla beraber ortaya çıkan, başta unutkanlık olmak üzere, çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara sebep olduğunu ifade eden Dr. Ayşegül Özyılmaz, en önemli risk faktörünün ’ileri yaş’ olduğunu kaydetti. Hastalığın görülme sıklığının arttığını söyleyen Özyılmaz, "65 yaş üzerinde yüzde 3-11, 85 yaş üzerinde ise yüzde 20-47 oranında görülme sıklığı vardır. Bunun dışında depresyon öyküsü, damar hastalıkları (kalp krizi, tansiyon yüksekliği, kötü kontrollü diyabet hastalığı vb.) obezite, geçirilmiş ciddi kafa travmaları, düşük eğitim düzeyi, uyku düzeni bozuklukları, yetersiz fiziksel aktivite, kötü beslenme, yetersiz sosyal ilişkiler de risk faktörleri arasındadır" dedi.

"Unutkanlık en temel belirti"

Hastalığın erken döneminde unutkanlığın temel belirti olduğunu belirten Dr. Ayşegül Özyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Randevularını, yemeğin altını, alacaklarını unutmak gibi yakın süreli bellek sorunları, konu ve soruları sık tekrarlama-sorma, kendini ifade etme güçlüğü, sinirlilik, içe kapanma, uğraş ve hobilerini terk etme, kişilik değişiklikleri, yeni beceri öğrenmede zorluklar, karmaşık alet kullanmada zorluklar olabilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde bulunduğu ortama adapte olamama, uyku problemleri, iyi bildiği yerlerde kaybolma, çevreye karşı şüphecilik, halüsinasyonlar görme, yakınlarını tanıyamama gibi belirtiler eklenir, zamanla iletişimi tamamen bozulur, günlük yaşam aktivitelerini yapamaz ve bakıma muhtaç hale gelir"

"Alzheimer riskini minimuma indirmek mümkün"

Alzheimer riskini minimuma indirmenin mümkün olduğunu dile getiren Özyılmaz, "Merak ve öğrenme isteğini canlı tutmak, yeni şeyler öğrenmek, okumak, sosyal aktivitelere katılmak, yeni hobiler edinmek, günlük düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak, hazır gıdalardan, alkol ve sigaradan uzak durmak, stres durumunda gerekirse profesyonel yardım almak, tansiyon, şeker açısından düzenli kontrol yaptırmak, vitamin ve mineral kontrollerini yaptırarak eksikliğinde takviye almak, düzenli uyumak gibi yöntemler alzheimerdan korunmaya yardımcı olacak yöntemlerden bazılarıdır" diye konuştu.

"Erken teşhis, hastalığın ilerleyişini önemli ölçüde yavaşlatabilir"

Alzheimerin, normal yaşlanma sürecinin bir parçası olmadığının altını çizen Özyılmaz, "Eğer siz de kendinizde veya bir yakınınızda hafızaya ilişkin sorunlar gözlemliyorsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurarak hastalığın araştırılmasına yönelik muayene ve gerekli tanı testlerini yaptırmanız, hastalığın teşhis edilmesi durumunda tedavi sürecine bir an önce başlanmasını sağlayarak hastalığın ilerleyişini önemli ölçüde yavaşlatabilir" sözlerine ekledi.