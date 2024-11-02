Bolu’nun Mudurnu ilçesinde "Aşıklar Yolu" olarak bilinen yol, sonbaharın gelmesiyle birlikte güzel bir manzaraya kavuştu. Yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çekimi için sıkça tercih ettiği bu özel yol, kavak ağaçlarının sarı ve turuncu tonlara bürünmesiyle adeta bir sonbahar tüneline dönüştü.

Bulanık köyünde yer alan ve "Aşıklar Yolu" olarak bilinen yolda son günlerde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Özellikle yeni evli çiftlerin unutulmaz anlarına ev sahipliği yapan bu 200 metre uzunluğundaki yol, iki yanında sıralanan kavak ağaçlarıyla sonbaharın tüm renklerini yansıtarak ziyaretçilerine güzel bir atmosfer sunuyor.

Bulanık köyünde hayvancılıkla uğraşan Arif Asma, sonbaharın bu yol üzerinde özel bir manzara oluşturduğunu belirterek, "Yeni evlenen çiftler buraya gelerek fotoğraf çektiriyor. Burası ilkbahar ve sonbaharda çok güzel görüntüler oluşturuyor" dedi.

Aşıklar Yolu, havadan da görüntülendi.