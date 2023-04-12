DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde 2020 yılından bu yana hizmet verin taş kırma eleme tesisi 2023 yılı sezonuna hazır. Bu yıl 450 bin ton civarında malzeme üretilmesi bekleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı nisan ayında envanterine katılan kırma eleme tesisin de bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilerek, 2023 yılı sezonu için hazır hale getirildi. 2023 yılı içerisinde idare tarafından yapılacak olan asfalt ve beton yol ile malzemeli bakım çalışmalarında kullanılacak olan ürünlerin yanı sıra heyelan yapım çalışmasında kullanılacak olan malzeme de taş ocağında üretilecek.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda 450 bin ton civarında malzeme üretilmesi hedeflenmiş olup, bu istikamette çalışmalara 2 vardiya toplam 14 personel ile üretime başladı.

Düzce İl Genel Sekreteri Hayri Şen, çalışmaları yerinde inceleyerek sezonun hayırlı olmasını diledi.