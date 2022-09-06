Gurbetçi ve düğün sezonundan bekledikleri sirkülasyonu bulamadıklarını belirten gümüşçü esnafı Filiz Karaca, “Kadın fantezi takılarında beklediğimiz talebi bulamazken, erkek takılarında durum daha iyiydi” dedi.

Gurbetçi ve düğün sezonundan bekledikleri sirkülasyonu bulamadıklarını belirten gümüşçü esnafı Filiz Karaca, “Kadın fantezi takılarında beklediğimiz talebi bulamazken, erkek takılarında durum daha iyiydi” dedi.

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği gümüş, bu sezon beklediği talebi bulamadı. Yaz aylarında oluşan düğün alışverişlerinden ve gurbetçi ziyaretlerinden beklediği sirkülasyonu bulamayan gümüşçü esnafı, buruk bir sezon geçirdi. Kadın takılarındaki beklenen ilginin oluşmadığı gümüşçü esnafında bu yaz erkek takıları yoğun talep gördü.

“Bu yıl erkek takısı biraz daha revaçtaydı”

Geçtiğimiz yıllara göre ürünlerdeki talepleri kıyaslayan Eskişehirli gümüşçü esnafı Filiz Karaca, erkek takılarında yoğunluğun yaşandığını belirtti. Kadın takılarının beklenen ilgiyi görmediğini belirten Karaca, “Gümüş yaz başı bir yükselişe geçmişti ama şu anda 11,5 ile 12 lira civarlarında seyrediyor. Beklenen yükseliş daha gelmedi. Geçen yıla nazaran bu yıl daha az sirkülasyon yaşadık. Özellikle büyük beklentimiz olan gurbetçiler geçen yaza göre daha az alışveriş yaptı. Düğün alışverişleri de gümüş açısından fazlasıyla durgundu. Bu sezon genel olarak geçtiğimiz yıla göre durgundu. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre erkek takısı biraz daha revaçtaydı. Erkek yüzüğü ve zinciri daha çok tercih edildi. Kadın fantezi takılarında beklediğimiz talebi bulamazken erkek takılarında durum daha iyiydi. Erkeklerin genel olarak kullandığı yüzük, kolye, bileklik gibi ürünler sıkça tercih edildi” dedi.