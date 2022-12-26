Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, alışverişlerinin büyük kısmının e-ticaret sitelerinden internet yoluyla yapılması sonucu ürün ve hizmetler hakkındaki şikâyetler bu alanda fazlaca artış gösterdiğini belirterek, "2022 yılında en fazla uyuşmazlığın olduğu alan, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerle ilgili oldu" dedi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, alışverişlerinin büyük kısmının e-ticaret sitelerinden internet yoluyla yapılması sonucu ürün ve hizmetler hakkındaki şikâyetler bu alanda fazlaca artış gösterdiğini belirterek, "2022 yılında en fazla uyuşmazlığın olduğu alan, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerle ilgili oldu" dedi.

Tüketici Hakem Heyetleri parasal sınırlarının arttırılmasını değerlendiren Av. Hayri Eryılmaz "Parasal sınırda il-ilçe tüketici hakem heyeti ayrımı kaldırıldı. Artık tüketiciler 66 bin TL altında bir tüketici uyuşmazlığı için İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinden herhangi birine başvurabilmektedir. 66 bin TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda, arabulucuya başvurulmuş olması kanunla dava şartı olarak düzenlendiğinden, davacı arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleyerek, Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılabilmektedir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili oldu. Başvurular tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılmakta. İlçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçenin kaymakamlığı aracılığıyla ilgili Tüketici Hakem Heyetine iletilmektedir" dedi.

2022 tüketiciler açısından nasıl geçti?

Ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığın 2022 yılına damga vurduğunu, yağ, şeker ve un gibi temel gıda maddelerinde spekülasyonların da etkisiyle günlük değişen fiyat artışları yaşandığını anlatan Eryılmaz, şunları belirtti;

"Özellikle alışveriş merkezlerinde döviz bürosu edasıyla fiyatlandırmalar yapıldığı gözlendi. Pandeminin etkisinin azaldığı 2022 yılında eğlence ve seyahat harcamalarına büyük pay ayıran tüketicilerin uzun vadeli yatırımlara da ilgisi artıyor. 2022 yılında emlak sektöründeki hareketlilikte sürekli olarak tüketicinin gündemindeydi. İnternetin global bir ağ olduğu günümüzde tüketiciler, alışverişlerinin büyük kısmını e-ticaret sitelerinden yaptı. İnternet yoluyla alışverişin arttığı bu dönemde ürün ve hizmetler hakkındaki şikâyetler de haliyle bu alanda fazlaca artış göstermiş durumda. 2022 yılında en fazla uyuşmazlığın olduğu alan, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerle ilgili oldu. Tüketiciler, yapılan ve yapılacak düzenlemelerle mağduriyetin yaşanmadığı, tüketici bilincinin geliştiği, denetimlerin aksamadığı bir yıl beklemektedir."