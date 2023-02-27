Her yıl ilkbahar mevsiminde başlayan dondurma satışları, bu yıl şubat ayında başladı.

Her yıl ilkbahar mevsiminde başlayan dondurma satışları, bu yıl şubat ayında başladı.

Eskişehir’de hava sıcaklıkları ülke genelinde olduğu gibi mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar yağışsız ve sıcak geçen günler yüzünden kuraklıktan endişelenirken, güzel havaların tadını çıkarmayı da ihmal etmiyor. Hava sıcaklığının bazı günler öğle saatlerinde 15 dereceye kadar çıktığı kentte dondurma satışları önceki yıllara göre erkenden başlarken, vatandaşlar dondurmaya yoğun talep gösteriyor.

Art arda geçen güneşli ve sıcak günleri gördükten sonra ani bir kararla dondurma satışına şubat ayında başladıklarını dile getiren Yusuf Çolak, “Bu yıl dondurma satışları çok erken başladı. Normalde martın sonu ya da mayıs ayı gibi satışa sunuyorduk ama bu sene ilk defa erken başladık. Bugün hava sıcaklığı 15 dereceye kadar çıkacak, eskiden portatif camı kapatır üstüne bir de ısıtıcı açıyorduk. Şuan şubat ayında olmamıza rağmen camları açacak hale geldik. Bu aylarda dondurma satmayı beklemiyorduk ama havayı güzel görünce ani bir karar aldık ve deneme yanılma usulü ile satmaya başladık, vatandaşlar da çok fazla talep gösterdi. Kışın poğaça falan satarak işletmemizi geçindiriyoruz aslında ama erken başlayan dondurma satışları da bu mevsimde ekstra kazanç oldu. Yaz aylarındaki satış kadar olmuyor tabi ama gidişat gayet iyi, şimdilik en çok tercih edilen ürünler ise bitter, ballı badem ve kestane aromalı dondurmalar” dedi.